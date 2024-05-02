Что будет с депозитами на следующей неделе

Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что главный повод кроется в решении монетарного комитета НБУ, который 25 апреля снизил учетную ставку с 14,5% до 13,5%. Тогда же соответствующие коррективы были внесены в ставку по 3-месячным депозитным сертификатам – с 17,5% до 16,5%.

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Напомним! Именно на основе ставки по 3-месячным депсертификатам формируется доходность подавляющего большинства гривневых вкладов.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Таким образом, в ближайшие недели максимальные ставки по гривневым вкладам снизятся до 15% годовых, средние ставки по вкладам от 3 до 6 месяцев составят 12 – 12,5% годовых, а средние ставки по вкладам от 9 месяцев до 1 года не превысят 12% годовых.

Он добавил, что такая объективная коррекция может некоторых "расстроить", однако в соотношении с другими важными показателями в настоящее время гривневые депозиты были и будут оставаться самым выгодным средством не только для сохранения, но и для приумножения накоплений граждан.

Во-первых, на фоне низкой инфляции, которая в годовом измерении не превышает 3,2%, а также учитывая необходимые банковские платежи, чистая прибыль по гривневым вкладам будет на достаточно высоком уровне, а это 6 – 7%,

– сказал Замотаев.

Во-вторых, доходность валютных депозитов значительно уступает гривневым, ведь ставки по вкладам в долларах не превышают 1,8% годовых, а в евро – 1,6% годовых. Также гривневые вклады являются простым и очень удобным способом получения пассивной прибыли, ведь открыть депозит можно за считанные минуты в банковском приложении, установленном на смартфоне.

В-четвертых, в контексте мартовского и апрельского пересмотра ставки по 3-месячным депсертификатам у граждан есть прекрасная возможность воспользоваться "пересменкой ставок" и открыть депозиты по старым более выгодным ставкам (в среднем на 1 – 1,5% выше ожидаемых новых ставок),

– добавил директор.

Каждый новый вкладчик имеет возможность получить приветственный бонус к основным ставкам, размер которого варьируется от 0,5% до 1%.