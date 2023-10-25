Депозити та вклади: у якій валюті та на скільки місяців варто класти гроші, щоб заробити

В кінці жовтня – на початку листопада ситуація в сегменті гривневих депозитів буде залежати від результатів перегляду облікової ставки НБУ. Це запустить нову хвилю перегляду відсоткових ставок за депозитами. Банкір прогнозує, що наступні тижні можуть стати "піковими" для відкриття нових гривневих вкладів.

Тенденції щодо депозитів та вкладів останні місяці

Триває зростання кількості депозитів з терміном розміщення від 3 до 6 місяців

Банкір Дмитро Замотаєв під час розмови з 24 Каналом зауважив, щотижневий приріст нових вкладів у цій категорії складає в середньому 0,3 – 0,5% до попередніх показників.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку Відповідно, очікується, що наступного тижня кількість вкладів терміном до 6 місяців складе понад 60% від загальної кількості нових депозитів, відкритих за останні 1,5 місяця);

Дохідність гривневих вкладів

Що стосується дохідності гривневих вкладів, то на думку банкіра, вона докорінним чином не зміниться: в середньому це до 15% річних на вклади від 3 до 6 місяців та понад 14% на вклади від 9 місяців до 1 року.

Частка гривневих вкладів терміном від 9 місяців до 1 року також залишиться на рівні попереднього тижня – це в середньому 20 – 22% від загальної кількості нових вкладів.

Чистий прибуток з урахуванням інфляції, яка у річному вимірі скоротилася до 7,1%, трохи зріс – до 6%. Це може стати додатковим стимулом громадян для відкриття нових вкладів у гривні, вважає Замотаєв.

Чистий дохід за гривневими вкладами у 2 рази вищий за валютні депозити,

– додає він.

НБУ перегляне рівень облікової ставки

За всіма поточний та можливо наступний тижні можуть стати "піковими" для відкриття нових гривневих вкладів. Адже наприкінці цього тижня очікується, що НБУ вкотре може змінити розмір облікової ставки.

Очікується, що її скорочення може скласти 1 – 2 відсоткових пункти – до 19 – 18%,

– прогнозує Замотаєв.

На його думку, це подія може вплинути на розмір дохідності за гривневими вкладами. Не виключено, що скорочення облікової ставки призведе до зниження ставок за новими вкладами щонайменше на 0,5 – 1,5% терміном від 9 місяців до 1 року та на 0,5 – 1,0% на вклади від 3 до 6 місяців. Саме тому він вважає, що найближчі дні є оптимальними для відкриття нових вкладів.

Чого чекати далі

Щодо розвитку сегмента валютних депозитів, то ситуація за великим рахунком залишиться сталою попри те, що деякі банки почали знижувати ставки за своїми валютними програмами, пояснює Замотаєв.

Середні відсоткові показники не зазнали істотних змін: ставки за вкладами у доларах з розміщенням до 1 року досі становлять до 3%, а середній розмір дохідності вкладів у євро терміном на 1 рік складає 2 – 2,3% річних,

– розповідає банкір.

Таким чином, можна вважати, що сегмент валютних вкладів перебуває в стадії стагнації. Водночас ми не виключаємо, що поведінка комбанків в цьому сегменті буде досить гнучкою: ставки можуть, як незначно зростати та і знижуватись залежно від терміну депозиту та кон’юнктури на валютному ринку.

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