Що буде з депозитними ставками наступного тижня: прогнози експерта

З 12 до 18 лютого не очікується великих змін у сфері банківських депозитів. Через те, що процентні ставки залишаться на тому ж рівні — 15% для основної ставки та 19% для тримісячних депозитів, — банки, ймовірно, не змінять своїх умов по вкладах.

Якими будуть ставки

Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Дмитро Замотаєв розповів у коментарі для 24 Каналу, що відсотки по депозитах на термін від 3 до 6 місяців будуть близько 13,5% на рік, а за вкладами на період від 9 місяців до року — між 12,5% та 13% на рік.

Читайте також У держбюджеті вистачить коштів для призначення житлових субсидій

Однак, стабільність цих ставок може залежати від багатьох факторів, включаючи економічну ситуацію в країні, інфляцію, а також від допомоги, яку отримує країна.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ За консервативного сценарію до березня-квітня не варто очікувати глобальної корекції ставок за гривневими вкладами (ні в бік зростання, ані в бік зниження). Принаймні для регулятора дуже важливим стане збереження тих позицій, що є зараз, але з розрахунком до можливих позитивних змін у майбутньому.

Збереження прибутковості за гривневими вкладами буде залежати від "чистого" прибутку, який зараз може бути близько 5-6% (враховуючи інфляцію та обов'язкові платежі банку), що майже в три рази більше, ніж прибуток від валютних депозитів. Водночас відсотки по депозитах у доларах можуть знизитися до 2-1,9% на рік, а по вкладах у євро — до 1,6-1,7% на рік.

Що буде далі

Є думка, що до кінця 2024 року процентна ставка може опуститися до 14-12%, що буде відбуватися повільніше, порівняно з минулим роком.

Очікується, що ставка за тримісячними депозитними сертифікатами також знизиться, але залишиться у відношенні до основної ставки, потенційно досягнувши 18-16%.

! У контексті економічного зростання та відсутності непередбачених обставин, ринок уже починає враховувати таке зниження як ймовірне. Відповідно, відсоткові ставки за гривневими депозитами також зміняться.

Таким чином, на наступному тижні ситуація з депозитами очікується аналогічною до останніх двох тижнів: суттєві зміни ставок навряд чи відбудуться. Можливе зростання обсягу гривневих вкладів продовжуватиметься, але його темпи будуть помірними, в межах 5-10% на місяць, а не екстремально високими.