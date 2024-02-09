Что будет с депозитными ставками на следующей неделе: прогнозы эксперта

С 12 по 18 февраля не ожидается больших изменений в сфере банковских депозитов. Так как процентные ставки останутся на том же уровне — 15% для основной ставки и 19% для трехмесячных депозитов, - банки, вероятно, не изменят своих условий по вкладам.

Какими будут ставки

Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Дмитрий Замотаев рассказал в комментарии для 24 Канала, что проценты по депозитам на срок от 3 до 6 месяцев будут около 13,5% в год, а по вкладам на период от 9 месяцев до года - между 12,5% и 13% в год.

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Однако, стабильность этих ставок может зависеть от многих факторов, включая экономическую ситуацию в стране, инфляцию, а также от помощи, которую получает страна.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА При консервативном сценарии до марта-апреля не стоит ожидать глобальной коррекции ставок по гривневым вкладам (ни в сторону роста, ни в сторону снижения). По крайней мере для регулятора очень важным станет сохранение тех позиций, что есть сейчас, но с расчетом на возможные позитивные изменения в будущем.

Сохранение доходности по гривневым вкладам будет зависеть от "чистой" прибыли, которая сейчас может быть около 5-6% (учитывая инфляцию и обязательные платежи банка), что почти в три раза больше, чем прибыль от валютных депозитов. В то же время проценты по депозитам в долларах могут снизиться до 2-1,9% в год, а по вкладам в евро — до 1,6-1,7% в год.

Что будет дальше

Есть мнение, что до конца 2024 года процентная ставка может опуститься до 14-12%, что будет происходить медленнее, по сравнению с прошлым годом.

Ожидается, что ставка по трехмесячным депозитным сертификатам также снизится, но останется по отношению к основной ставке, потенциально достигнув 18-16%.

! В контексте экономического роста и отсутствия непредвиденных обстоятельств, рынок уже начинает учитывать такое снижение как вероятное. Соответственно, процентные ставки по гривневым депозитам также изменятся.

Таким образом, на следующей неделе ситуация с депозитами ожидается аналогичной последним двум неделям: существенные изменения ставок вряд ли произойдут. Возможный рост объема гривневых вкладов будет продолжаться, но его темпы будут умеренными, в пределах 5-10% в месяц, а не экстремально высокими.