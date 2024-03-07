Попит все ще буде високим: депозитні ставки наступного тижня

Наступного тижня у сегменті гривневих депозитів кардинальних змін очікувати не варто. Вони так і залишаться джерелом стабільного пасивного доходу для українців.

Чого чекати від депозитів

Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що наступного тижня середні ставки за гривневими вкладами на термін 3 – 6 місяців будуть на рівні 13,5% річних (максимальні ставки – 17%), а вкладів від 9 місяців до 1 року не перевищать 12,5 – 13% річних (максимальні ставки – 16%).

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Впродовж березня на ринку спостерігатиметься дві тенденції:

"статичність" ставок – ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, як основи для формування дохідності гривневих вкладів, залишається незмінною (19%),

конкуренція між банками за нових клієнтів через запуск "акційних" депозитів з покращеними умовами (максимальні ставки фіксуються саме за акційними вкладами – залежно від терміну вкладу вони складають 16% до 17% річних).

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку Щодо рівня чистого прибутку (рівень доходу за мінусом інфляції та необхідних банківських платежів за оформлення депозиту), то він буде досить високим: депозити на 3 – 6 місяців дадуть до 6% чистого прибутку, а вклади на 9 – 12 місяців – до 5%. Зауважу, що ситуативно чистий прибуток може зростати залежно від поточного рівня інфляції (за підсумками січня вона склала 0,4%, за лютий – орієнтовно менш як 1%).

Тобто на фоні майже повної відсутності змін у ставках відбувається "боротьба" банків за нового клієнта. Також цього місяця стане відомо чи був січневий рекордний відтік коштів з банків ситуативним явищем або це початок нового тренду.

Водночас на ринку панують досить оптимістичні настрої та очікування приросту нових депозитів: очікується, що порівняно з лютим, у березні кількість нових вкладів зросте щонайменше на 3 – 5%,

– додав Замотаєв.

Ставки за валютними депозитами, як в доларах, так і євро, складуть 1,8% і 1,6% відповідно. Статичність з часом може почати нахил до скорочення прибутковості.