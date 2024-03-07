Чего ждать от депозитов

Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что на следующей неделе средние ставки по гривневым вкладам на срок 3 – 6 месяцев будут на уровне 13,5% годовых (максимальные ставки – 17%), а вкладов от 9 месяцев до 1 года не превысят 12,5 – 13% годовых (максимальные ставки – 16%).

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В течение марта на рынке будут наблюдаться две тенденции:

"статичность" ставок – ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, как основы для формирования доходности гривневых вкладов, остается неизменной (19%),

конкуренция между банками за новых клиентов через запуск "акционных" депозитов с улучшенными условиями (максимальные ставки фиксируются именно по акционным вкладам – в зависимости от срока вклада они составляют 16% до 17% годовых).

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус банка Относительно уровня чистой прибыли (уровень дохода за минусом инфляции и необходимых банковских платежей за оформление депозита), то он будет достаточно высоким: депозиты на 3 – 6 месяцев дадут до 6% чистой прибыли, а вклады на 9 – 12 месяцев – до 5%. Замечу, что ситуативно чистая прибыль может расти в зависимости от текущего уровня инфляции (по итогам января она составила 0,4%, за февраль – ориентировочно менее 1%).

То есть на фоне почти полного отсутствия изменений в ставках происходит "борьба" банков за нового клиента. Также в этом месяце станет известно был ли январский рекордный отток средств из банков ситуативным явлением или это начало нового тренда.

В то же время на рынке царят достаточно оптимистичные настроения и ожидания прироста новых депозитов: ожидается, что по сравнению с февралем, в марте количество новых вкладов вырастет минимум на 3 – 5%,

– добавил Замотаев.

Ставки по валютным депозитам, как в долларах, так и евро, составят 1,8% и 1,6% соответственно. Статичность со временем может начать наклон к сокращению доходности.

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