Короткі чи довгі вклади: що обирають українці в другий тиждень грудня

У другий тиждень грудня в сегменті гривневих депозитів для фізосіб не очікується нічого особливого. Ставки за 2 найпопулярнішими вкладами залишаться без змін, а це 10 і 13% річних відповідно.

Які вклади залишаються популярними серед українців

Для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв спрогнозував, що зміни ставок за вкладами є малоймовірними та вони відбуватимуться лише в контексті акційних пропозицій із додаванням 0,5 – 1% до наявних базових ставок.

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Крім того, як і раніше, найбільш популярними залишатимуться 2 типи вкладів:

ультракороткі (від 3 місяців) із середніми ставками 9,5 – 10% річних,

із середніми ставками 9,5 – 10% річних, вклади на строк від 1 року із середньою дохідністю в 13% річних.

Наразі кількість нових гривневих вкладників, що відкривають ультракороткі та довготривалі вклади, розподілена майже порівну.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Однак мотиви у всіх різні: ультракороткі вклади цікавлять переважно тих громадян, хто хоче убезпечити на нетривалий час свої заощадження від знецінення, а також використати депозит як своєрідний сейф. На фоні інфляції, яка в кінці року підскочила до 10%, а також суцільна невідомість зими мотивують частину громадян подбати про власні заощадження.

Водночас ті, хто зацікавлені в розміщенні коштів на більш тривалий строк, послуговуються бажанням не лише зберегти кошти від інфляції, а ще й мати певний пасивний прибуток, який наразі не перевищує 3%.

Розуміємо, що цей показник досить мінливий і залежатиме від інфляції впродовж дії вкладу,

– додає Замотаєв.

Зверніть увагу! За словами банкіра Замотаєва, наступного тижня ситуація в сегменті депозитів залишатиметься динамічною в плані залучення нових клієнтів, однак навряд чи ставки за гривневими вкладами суттєво змінюватимуться, за винятком акційних пропозицій.