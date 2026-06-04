Не тримати долари "під пахвою" – як уберегти свої заощадження на початку літа

Найближчим часом на ринку депозитів в Україні істотних змін не очікують. Банки й надалі залучатимуть клієнтів за допомогою акційних пропозицій, а відносна стабільність валюти може підтримати інтерес українців до розміщення коштів на вкладах.

Якою буде ситуація 8 – 14 червня

Директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв розповів деталі для 24 Каналу. Середні ставки за депозитами перебуватимуть у межах 13 – 14,5% річних, а рівень дохідності насамперед залежатиме від строку розміщення грошей.

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Найкращі умови банки й надалі пропонуватимуть за вкладами на 6 – 9 місяців та 1 рік, що може забезпечити їм найбільший попит серед клієнтів. З урахуванням бонусних ставок дохідність таких депозитів може сягати 17 – 17,5% річних, і це дає змогу не лише компенсувати інфляцію, а й частково убезпечити заощадження від валютних коливань.

Зауважте! Поточна привабливість гривневих вкладів триматиметься на високому рівні, якщо інфляція в Україні не перетне 11 – 13,5% у річному вимірі, а курс долара не перевищить 46,5 – 47 гривень.

Однак експерт зауважив, що за підсумками 2026 року інфляція навряд перевищить 9,4%, тоді як середньозважений курс американської валюти очікують у межах 45 – 46 гривень.

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Ці два ключові параметри разом зі ставками дохідності визначатимуть поведінку потенційних клієнтів, що ухвалять рішення не тримати готівку "під пахвою", а щонайменше зберегти кошти від знецінення.