Будуть динамічні зміни: чим здивують депозити наступного тижня

З 23 по 29 жовтня та наступних 2 – 3 тижні буде досить динамічний розвиток гривневих депозитів. Це станеться завдяки зростанню кількості нових вкладів.

Що буде з гривневими депозитами наступного тижня

Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що скоро цілком можливе завершення етапу глобального перегляду ставок. Він припустив, що зниження відсотків може уповільнитися, через те, що більшість банків уже запровадили нові депозитні програми, які враховують зниження ставок за депозитними сертифікатами до 20%, що збігається з новим розміром облікової ставки НБУ.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу

ГЛОБУС БАНКУ За нашим прогнозом найближчим часом кількість депозитів із розміщенням від 3 до 6 місяців може досягти 60% і вище від загальної кількості нових вкладів. Популярність саме цих гривневих депозитів пояснюється дуже вигідним для клієнтів співвідношенням терміном розміщення з отримуваним прибутком. Так, їхня дохідність становить в середньому 15% річних.

Він додав, що популярність вкладів терміном від 9 до 12 місяців трохи менша – вона складає близько 20% від усіх нових вкладів. З огляду на динаміку зниження ставок, можна припустити, що протягом наступних 2 – 3 тижнів їхня дохідність скоротиться в середньому до 14% річних.

Зауважу, що минулого тижня були оприлюднені нові інфляційні дані. Так у річному вимірі інфляція скоротилася до 7,1%, що може означати, що для нових вкладників може зрости чистий прибуток (саме з урахуванням інфляції) до 5 – 6%, що майже у 2 рази більше за прибутковість валютних депозитів,

– пояснив Замотаєв.

Очікуваний прибуток буде досить високим, тому до середини листопада буде максимально сприятливі умови для нових вкладників. Саме в останній місяць осені можливе подальше зниження облікової ставки до 18%, що може спричинити зниження комбанками ставок за гривневими депозитами.

Яка ситуація з валютними вкладами

На думку банкіра пік зростання ставок за валютними депозитами уже минув. Тож суттєвих змін чекати не варто.

Так, середні ставки за вкладами у доларах з розміщенням на 1 рік становлять до 3%, а максимальні (з урахування окремих банківських умов) досягають 3,5%. Середні ставки за вкладами у євро не перевищують 2,3% з максимальними ставками до 2,5%,

– сказав він.

Тож він зауважив, що в основному наступного тижня триватиме тренд до зростання кількості вкладів у гривні терміном від 3 до 6 місяців, які нині є більш прибутковими для українців. Для валютних пропозицій нічого не зміниться.