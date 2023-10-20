Что будет с гривневыми депозитами на следующей неделе

Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что скоро возможно завершение этапа глобального пересмотра ставок. Он предположил, что снижение процентов может замедлиться из-за того, что большинство банков уже ввели новые депозитные программы, учитывающие снижение ставок по депозитным сертификатам до 20%, что совпадает с новым размером учетной ставки НБУ.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса

ГЛОБУС БАНКА По нашему прогнозу в ближайшее время количество депозитов с размещением от 3 до 6 месяцев может достигнуть 60% и выше общего количества новых вкладов. Популярность именно этих гривневых депозитов объясняется очень выгодным для клиентов соотношением срока размещения с получаемой прибылью. Так, их доходность составляет в среднем 15% годовых.

Он добавил, что популярность вкладов сроком от 9 до 12 месяцев несколько меньше – она составляет около 20% всех новых вкладов. Учитывая динамику снижения ставок, можно предположить, что в течение следующих 2 – 3 недель их доходность сократится в среднем до 14% годовых.

Замечу, что на прошлой неделе были опубликованы новые инфляционные данные. Так, в годовом измерении инфляция сократилась до 7,1%, что может означать, что для новых вкладчиков может вырасти чистая прибыль (именно с учетом инфляции) до 5 – 6%, что почти в 2 раза больше доходности валютных депозитов,

– объяснил Замотаев.

Ожидаемая прибыль будет достаточно высокой, поэтому к середине ноября будут максимально благоприятные условия для новых вкладчиков. Именно в последний месяц осени возможно дальнейшее снижение учетной ставки до 18%, что может повлечь за собой снижение комбанками ставок по гривневым депозитам.

Какая ситуация с валютными вкладами

По мнению банкира, пик роста ставок по валютным депозитам уже прошел. Так что существенных изменений ждать не стоит.

Так, средние ставки по вкладам в долларах с размещением на 1 год составляют до 3%, а максимальные (с учетом отдельных банковских условий) достигают 3,5%. Средние ставки по вкладам в евро не превышают 2,3% с максимальными ставками до 2,5%,

– сказал он.

Поэтому он отметил, что в основном на следующей неделе будет продолжаться тренд к росту количества вкладов в гривне сроком от 3 до 6 месяцев, которые сейчас более прибыльны для украинцев. Для валютных предложений ничего не изменится.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.