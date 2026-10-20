Виплати на дітей у жовтні 2026 року: скільки можуть отримати батьки

У жовтні 2026 року українські родини можуть отримувати державну допомогу при народженні дитини, щомісячні виплати на догляд за малюками та кошти на підготовку першокласників до школи. Розмір підтримки залежить від віку дитини, дати її народження та умов призначення конкретної допомоги.

50 тисяч гривень при народженні та щомісячна допомога на малюка

У 2026 році в Україні діють оновлені правила державної підтримки сімей із дітьми, повідомляють на сайті "Дії". Зокрема, для дітей, народжених із 1 січня 2026 року, передбачена одноразова допомога в розмірі 50 тисяч гривень. Вона надається незалежно від того, перша це дитина в родині чи наступна.

Зверніть увагу! Для дітей, які народилися до 1 січня 2026 року, продовжує діяти попередній порядок виплат. Загальна сума допомоги становить 41 280 гривень: 10 320 гривень виплачують одноразово, а решту – рівними частинами по 860 гривень щомісяця протягом трьох років.

Окремо передбачена щомісячна допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. У 2026 році її розмір становить 7 тисяч гривень на місяць, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, – 10 500 гривень. Ця підтримка призначена для догляду за дитиною та виплачується відповідно до встановлених державою правил.

Допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами також передбачили для жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. У 2026 році її розмір становить 7 тисяч гривень із розрахунку на місяць. Фактична сума залежить від тривалості періоду, на який призначають виплату.

Важливо! Нові розміри допомоги при народженні дитини не означають автоматичного перерахунку виплат, призначених за старими правилами. Для сімей, які вже отримували допомогу до набрання чинності змінами, передбачено продовження виплат у раніше встановленому розмірі.

"єЯсла" та "Пакунок школяра": хто може отримати гроші

Для батьків, які повертаються до роботи після того, як дитині виповнився рік, у 2026 році діє програма "єЯсла". Вона передбачає щомісячну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень для догляду за дитиною віком від одного до трьох років. Якщо родина виховує дитину з інвалідністю, сума зростає до 12 тисяч гривень на місяць.

Зверніть увагу! Основна умова для отримання виплати – мати або інший законний представник, який фактично доглядав за дитиною, має вийти на роботу в режимі повного робочого часу. Допомога призначається на період, передбачений програмою, але не довше ніж до досягнення дитиною трирічного віку. Оформити її можна, зокрема, через Пенсійний фонд України.

Ще одна виплата, актуальна для жовтня, – "Пакунок школяра". Родини, у яких дитина пішла до першого класу, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень на підготовку до навчання. Кошти дозволено витрачати на шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття у магазинах, які відповідають умовам програми.

Батькам першокласників варто звернути увагу на строк подання заяви: за інформацією "Дії" від 6 жовтня 2026 року, оформити "Пакунок школяра" можна до 1 листопада. Заяву можна подати через застосунок "Дія" або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України. Якщо в родині двоє дітей пішли до першого класу, допомогу передбачено на кожну дитину окремо.

Важливо! Для отримання допомоги на дитину, допомоги з догляду за малюком та "Пакунка школяра" передбачений спеціальний рахунок "Турбота для дитини" на Дія.Картці. Тому перед оформленням виплати варто перевірити, чи відкрито потрібний рахунок, і уточнити актуальні вимоги до документів.

Отже, у жовтні 2026 року найбільша одноразова виплата серед перелічених програм – 50 тисяч гривень при народженні дитини, а найбільша щомісячна допомога на догляд – 12 тисяч гривень у межах програми "єЯсла" для дитини з інвалідністю. Водночас право на кожну виплату визначається окремо, тому перед поданням заяви варто перевірити умови саме тієї програми, яка стосується родини.

Раніше ми писали, що держава у 2026 році кардинально змінила фінансову підтримку молодих сімей, переписавши правила нарахування допомоги при народженні дитини. Батьки отримують усю суму єдиним платежем, а не розтягнутими на роки виплатами.