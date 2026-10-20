50 тысяч гривен при рождении и ежемесячное пособие на ребенка

В 2026 году в Украине действуют обновленные правила государственной поддержки семей с детьми, сообщается на сайте "Дії". В частности, для детей, родившихся с 1 января 2026 года, предусмотрено единовременное пособие в размере 50 тысяч гривен. Оно предоставляется независимо от того, первый это ребенок в семье или следующий.

Обратите внимание! Для детей, родившихся до 1 января 2026 года, продолжает действовать прежний порядок выплат. Общая сумма пособия составляет 41 280 гривен: 10 320 гривен выплачиваются единовременно, а остальная часть – равными частями по 860 гривен ежемесячно в течение трех лет.

Отдельно предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста. В 2026 году его размер составляет 7 тысяч гривен в месяц, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, – 10 500 гривен. Эта поддержка предназначена для ухода за ребенком и выплачивается в соответствии с установленными государством правилами.

Пособие в связи с беременностью и родами также предусмотрено для женщин, не застрахованных в системе общеобязательного государственного социального страхования. В 2026 году его размер составляет 7 тысяч гривен в месяц. Фактическая сумма зависит от продолжительности периода, на который назначается выплата.

Важно! Новые размеры пособия при рождении ребенка не означают автоматического перерасчета выплат, назначенных по старым правилам. Для семей, которые уже получали пособие до вступления в силу изменений, предусмотрено продолжение выплат в ранее установленном размере.

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"еЯсла" и "Школьный набор": кто может получить деньги

Для родителей, возвращающихся на работу после того, как ребенку исполнился год, в 2026 году действует программа "еЯсла". Она предусматривает ежемесячное пособие в размере 8 тысяч гривен на уход за ребенком в возрасте от одного до трех лет. Если семья воспитывает ребенка с инвалидностью, сумма увеличивается до 12 тысяч гривен в месяц.

Обратите внимание! Основное условие для получения выплаты – мать или другой законный представитель, фактически ухаживавший за ребенком, должен выйти на работу в режиме полной занятости. Пособие назначается на период, предусмотренный программой, но не дольше, чем до достижения ребенком трехлетнего возраста. Оформить его можно, в частности, через Пенсионный фонд Украины.

Еще одна выплата, актуальная для октября, – "Школьный набор". Семьи, в которых ребенок пошел в первый класс, могут получить единовременное пособие в размере 5 тысяч гривен на подготовку к учебе. Средства разрешено тратить на школьные принадлежности, книги, детскую одежду и обувь в магазинах, соответствующих условиям программы.

Родителям первоклассников стоит обратить внимание на срок подачи заявления: по информации "Дії" от 6 октября 2026 года, оформить "Школьный набор" можно до 1 ноября. Заявление можно подать через приложение "Дія" или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Если в семье двое детей пошли в первый класс, помощь предусмотрена на каждого ребенка отдельно.

Важно! Для получения помощи на ребенка, помощи по уходу за малышом и "Школьного набора" предусмотрен специальный счет "Турбота для дитини" на "Дія.Картке". Поэтому перед оформлением выплаты стоит проверить, открыт ли нужный счет, и уточнить актуальные требования к документам.

Итак, в октябре 2026 года самая большая единовременная выплата среди перечисленных программ – 50 тысяч гривен при рождении ребенка, а самое большое ежемесячное пособие на уход – 12 тысяч гривен в рамках программы "еЯсла" для ребенка с инвалидностью. В то же время право на каждую выплату определяется отдельно, поэтому перед подачей заявления стоит проверить условия именно той программы, которая касается данной семьи.

Ранее мы писали, что в 2026 году государство кардинально изменило финансовую поддержку молодых семей, пересмотрев правила начисления пособия при рождении ребенка. Родители получают всю сумму единовременным платежом, а не выплатами, растянутыми на годы.