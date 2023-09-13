Запровадження електронних соціальних карт: як українці тепер отримуватимуть соціальну допомогу

Розпочався тестовий період впровадження електронних соціальних карт. Ця система має реформувати сферу соціальної політики та покращити комунікацію між службою та громадянами.

Карти для соціальної допомоги

В Україні вирішили запровадити спеціальні електронні картки для регуляції соціальної допомоги. Інновації проходитимуть тестування у Дніпропетровській, Черкаській, Вінницькій та Полтавській областях. Про те, як працюватиме цей механізм, розповіла міністерка Оксана Жолнович, повідомляє 24 Канал.

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Тепер з'являється електронна персональна картка людини з її соціальною історією, приблизно так само, як електронна медична картка пацієнта з історією лікування. Той, хто отримує соціальні послуги, також має доступ до цієї картки, до переліку всіх запланованих дій і разом з соціальним працівником рухається до вирішення складної ситуації.

Жолнович пояснила, що ця система має спростити роботу соціальних працівників. За ідеєю, кожен громадянин України отримає свою характеристику, яка допоможе державним механізмам надавати допомогу ефективно.

Також у вебпорталі Мінсоцполітики буде можливість обрати категорію потреб у індивідуальному порядку. У електронному кабінеті з'явиться функція, де можна подавати заяви та ознайомлюватись з рішенням відповідних органів.

За словами міністерки, таким чином спроститься комунікація між кризовим менеджером та громадянином. Перехід на електронну картотеку зробить увесь процес надання допомоги прозорішим та простішим.