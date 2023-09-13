Карты для социальной помощи
В Украине решили ввести специальные электронные карты для регуляции социальной помощи. Инновации пройдут тестирование в Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях. О том, как будет работать этот механизм, рассказала министр Оксана Жолнович, сообщает 24 Канал.
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Теперь появляется электронная персональная карточка человека с его социальной историей, примерно так же, как электронная медицинская карта пациента с историей лечения. Тот, кто получает социальные услуги, также имеет доступ к этой карте, к перечню всех запланированных действий и вместе с социальным работником движется к решению сложной ситуации.
Жолнович объяснила, что эта система должна упростить работу социальных работников. По идее каждый гражданин Украины получит свою характеристику, которая поможет государственным механизмам оказывать помощь эффективно.
Также в вебпортале Минсоцполитики будет возможность выбрать категорию потребностей в индивидуальном порядке. В электронном кабинете появится функция, благодаря которой, можно подать заявление и ознакомиться с решением соответствующих органов.
По словам министерши, таким образом, упростится коммуникация между кризисным менеджером и гражданином. Переход на электронную картотеку сделает весь процесс оказания помощи более прозрачным и простым.
Цифровизация этого процесса делает его максимально прозрачным, карточка человека больше не потеряется.
– подытожила Жолнович
Согласно результатам, полученным в указанных областях, и будет происходить дальнейшее внедрение этой системы в других регионах.