Як пенсіонерам отримати державну допомогу від держави та які її види

У 2025 році планується виділити кошти для підтримки соціально вразливих категорій населення. Допомогу отримуватимуть пенсіонери залежно від віку, стажу та потреб.

Підтримка пенсіонерів у 2025 році

Пенсіонери в Україні зможуть скористатися кількома видами допомоги, інформує 24 Канал.

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Серед них:

доплати для самотніх людей віком від 80 років;

фінансова підтримка від ООН для пенсіонерів із доходом менше ніж 3 250 гривень, які мешкають у зонах бойових дій;

тимчасові виплати від держави для осіб із недостатнім страховим стажем.

Зверніть увагу! Також передбачена соціальна пенсія для осіб, які не мають достатнього стажу. Її розмір буде визначатися як різниця між прожитковим мінімумом та середнім доходом сім'ї.

Допомога пенсіонерам-чорнобильцям

З 2025 року пенсіонери, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, матимуть право на щомісячну доплату. Ця допомога буде надаватися тільки непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у визначених зонах:

зона безумовного (обов'язкового) відселення;

зона гарантованого добровільного відселення.

Для отримання доплати необхідно, щоб пенсіонер проживав або працював у цих зонах до 26 квітня 1986 року або між 26 квітня 1986 року та 1 січня 1993 року.

Важливо! Ця надбавка виплачуватиметься лише під час дії воєнного стану в Україні та до того часу, поки особа не залишить зону обов'язкового відселення.

Пенсійний фонд України буде перевіряти всі необхідні дані для нарахування доплат за допомогою Єдиного державного демографічного реєстру та інших офіційних баз даних.