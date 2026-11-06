Держборг України перевищить 100% ВВП, – НБУ

У найближчі роки державний та гарантований державою борг України перевищить 100% ВВП. Головна причина такого стрибка – величезні діри в бюджеті та слабке відновлення економіки.

Чому державний борг сягне історичного максимуму

Прогноз на 2026–2028 роки оприлюднив Національний банк України у своєму жовтневому інфляційному звіті.

Значні бюджетні дефіцити на тлі слабкого економічного зростання зумовлять збільшення державного та гарантованого державою боргу до понад 100% ВВП на прогнозному горизонті,

– йдеться у звіті.

Регулятор суттєво погіршив очікування:

дефіцит зведеного бюджету (без урахування грантів) у 2027 році злетить до 37,3% валового внутрішнього продукту;

а у 2028 році становитиме 19,7%.

Проте Нацбанк закладає у свій прогноз найконсервативніший сценарій – отримання міжнародної допомоги виключно у вигляді кредитів. Водночас якщо партнери нададуть кошти у вигляді грантів, то боргове навантаження буде меншим.

Пільгові та довгострокові позики партнерів, які формують основну частину зовнішнього боргу, у поєднанні з активним управлінням внутрішнім боргом дадуть змогу підтримувати стійкість державних фінансів у середньостроковій перспективі,

– додали в НБУ.

Покращення ситуації Національний банк обіцяє ближче до 2028 року, коли почнеться поступова фіскальна консолідація.

Нагадаємо, що Україна вже опинилася на другому місці у світі за обсягом заборгованості перед МВФ, поступившись лише Аргентині. Станом на осінь непогашені кредити нашої держави перед Фондом сягнули близько 14,5 мільярда доларів.

Експерт Олег Гетман раніше розповідав, що держборг України є меншим, ніж в інших державах, зокрема США. Він також додав, що відсотки за цим боргом відтерміновані на 20 – 30 років.