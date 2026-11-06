Госдолг Украины превысит 100 % ВВП, – НБУ

Почему государственный долг достигнет исторического максимума

Прогноз на 2026–2028 годы обнародовал Национальный банк Украины в своем октябрьском инфляционном отчете.

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Значительные бюджетные дефициты на фоне слабого экономического роста приведут к увеличению государственного и гарантированного государством долга до более чем 100% ВВП на прогнозном горизонте– говорится в отчете.

Регулятор существенно ухудшил ожидания:

дефицит сводного бюджета (без учета грантов) в 2027 году взлетит до 37,3% валового внутреннего продукта;

а в 2028 году составит 19,7%.

Однако Нацбанк закладывает в свой прогноз самый консервативный сценарий – получение международной помощи исключительно в виде кредитов. В то же время если партнеры предоставят средства в виде грантов, то долговая нагрузка будет меньше.

Льготные и долгосрочные займы партнеров, которые составляют основную часть внешнего долга, в сочетании с активным управлением внутренним долгом позволят поддерживать устойчивость государственных финансов в среднесрочной перспективе– добавили в НБУ.

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Улучшение ситуации Национальный банк обещает ближе к 2028 году, когда начнется постепенная фискальная консолидация.

Напомним, что Украина уже заняла второе место в мире по объему задолженности перед МВФ, уступив лишь Аргентине. По состоянию на осень непогашенные кредиты нашего государства перед Фондом достигли около 14,5 миллиарда долларов.

Эксперт Олег Гетман ранее рассказывал, что госдолг Украины меньше, чем у других государств, в частности США. Он также добавил, что выплаты процентов по этому долгу отсрочены на 20–30 лет.