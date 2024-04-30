7 мільярдів доларів: чому держборг України зріс за місяць

Державний борг України становив 151,05 мільярда доларів, що в еквіваленті майже 6 трильйонів гривень. Така сума була зафіксована станом на 31 березня.

Державний борг України

За березень сума загального держборгу України зросла на 7,36 мільярда доларів, тоді як у еквіваленті – на 434,31 мільярда гривень.

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Це пов'язано з тим, що у березні Україна почала отримувати міжнародну допомогу у формі довгострокових кредитів.

Вона отримала так позики:

ЄС перший транш у межах Ukraine Facility – 4,901 мільярда доларів;

Світовий банк під гарантії Японії та Великої Британії – 1,626 мільярда доларів;

Канада – 1,471 мільярда доларів;

МВФ – 881 мільйона доларів.

Що з інфляцією

Державний борг України зріс за 2022 рік до 111,45 мільярда доларів, тобто на 13,49 мільярда доларів. Натомість уже у 2023 році загальна сума зросла до 145,32 мільярда доларів, або на 33,87 мільярда доларів.

У Мінекономіки оцінили зростання ВВП в березні цього року на рівні 4,6% порівняно з 2023 роком, а зростання за І квартал становило 4,5%.

Цінова ситуація на споживчому ринку досі є стабільною, зі зростанням цін на 0,5% за місяць, що призвело до подальшого сповільнення річних темпів інфляції до 3,2%. Це найнижчий показник інфляції за останні 10 років.

Раніше інфляцію стримували: