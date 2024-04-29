Чому Німеччина проти конфіскації активів

Німеччина стала різким противником ініціативи щодо конфіскації російських активів і спрямування їх на захист України. Річ у тім, що дві третини російських грошей знаходяться у європейських рахункових палатах, проте Німеччина підтримала лише використання надприбутків для фінансування озброєння України.

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А все тому, що німецька влада переконана, що ці гроші мають залишатися недоторканними для того, аби використовувати їх як важіль на переговорах про завершення війни та повернення території України.

Цікаво! Видання зауважує, що побоювання становлять серйозну загрозу всій ініціативі, успіх якої є критично важливим для перемоги України, проте має обмежені можливості без підтримки з боку Європи.

Ймовірно, що така позиція повʼязана також із бажанням захистити німецькі компанії, які все ще працюють на території Росії, від конфіскації у відповідь. Крім того, це може створити прецедент та спровокувати нові позови проти Німеччини за злочини часів Другої світової війни.

Хто ще виступає проти конфіскації

Думки країн G7 щодо того, чи варто конфісковувати російські активи, розділилися. Зокрема, виступає проти також Японія, від якої вимагають репарацій Південна Корея та інші сусіди. Міністерство закордонних справ Японії заявило, що продовжить обговорювати це питання зі своїми партнерами з G7.

Нагадаємо! Після Другої світової війни Німеччина виплатила компенсацію державам Антанти та тодішньому Радянському Союзу. Крім того, за даними єврейських організацій, з 1952 року Німеччина також виділила понад 90 мільярдів доларів тим, хто пережив Голокост, та їхнім родинам.