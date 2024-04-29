Почему Германия против конфискации активов
Германия стала резким противником инициативы по конфискации российских активов и направления их на защиту Украины от агрессии России. Дело в том, что Две трети российских денег находятся в европейских счетных палатах, но Германия поддержала только использование сверхприбылей для финансирования вооружения Украины.
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А все потому, что немецкие власти убеждены, что эти деньги должны оставаться неприкосновенными для того, чтобы использовать их как рычаг на переговорах о завершении войны и возвращении территории Украины.
Вероятно, что такая позиция связана также с желанием защитить немецкие компании, которые все еще работают на территории России, от ответной конфискации. Кроме того, это может создать прецедент и спровоцировать новые иски против Германии за преступления времен Второй мировой войны.
Кто еще выступает против конфискации
Мнения стран G7 относительно того, стоит ли конфисковывать российские активы, разделились. В частности, выступает против также Япония, от которой требуют репараций Южная Корея и другие соседи. Министерство иностранных дел Японии заявило, что продолжит обсуждать этот вопрос со своими партнерами из G7.