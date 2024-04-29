Почему Германия против конфискации активов

Германия стала резким противником инициативы по конфискации российских активов и направления их на защиту Украины от агрессии России. Дело в том, что Две трети российских денег находятся в европейских счетных палатах, но Германия поддержала только использование сверхприбылей для финансирования вооружения Украины.

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А все потому, что немецкие власти убеждены, что эти деньги должны оставаться неприкосновенными для того, чтобы использовать их как рычаг на переговорах о завершении войны и возвращении территории Украины.

Интересно! Издание отмечает, что опасения представляют серьезную угрозу всей инициативе, успех которой является критически важным для победы Украины, однако имеет ограниченные возможности без поддержки со стороны Европы.

Вероятно, что такая позиция связана также с желанием защитить немецкие компании, которые все еще работают на территории России, от ответной конфискации. Кроме того, это может создать прецедент и спровоцировать новые иски против Германии за преступления времен Второй мировой войны.

Кто еще выступает против конфискации

Мнения стран G7 относительно того, стоит ли конфисковывать российские активы, разделились. В частности, выступает против также Япония, от которой требуют репараций Южная Корея и другие соседи. Министерство иностранных дел Японии заявило, что продолжит обсуждать этот вопрос со своими партнерами из G7.

Напомним! После Второй мировой войны Германия выплатила компенсацию государствам Антанты и тогдашнему Советскому Союзу. Кроме того, по данным еврейских организаций, с 1952 года Германия также выделила более 90 миллиардов долларов тем, кто пережил Холокост, и их семьям.