Реструктуризація євробондів зменшила державний борг України на 9 мільярдів доларів

На початку вересня Україна погодила реструктуризацію єврооблігацій. Угода дозволила зменшити державний та гарантований борг України приблизно на 9 мільярдів доларів.

Результат реструктуризації боргу

Як повідомляє Міністерство фінансів, реструктуризація передбачала обмін тринадцяти серій державних єврооблігацій і однієї серії облігацій "Укравтодору", гарантованих державою, на загальну суму близько 20,5 мільярда доларів.

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У результаті цього було створено вісім нових серій єврооблігацій з номінальною вартістю 15,2 мільярда доларів.

Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди і зниження чистої приведеної вартості боргу на близько 60% (при ставці дисконтуванні 14%). Це одне з найбільших списань боргу у нещодавніх реструктуризаціях суверенного боргу,

– кажуть у Міністерстві фінансів.

Загальні боргові виплати скоротяться на 93%, що дозволить заощадити 11,4 мільярда доларів протягом найближчих трьох років.

Зауважте! Крім того, витрати на обслуговування та погашення боргу до 2033 року зменшаться на 77%, що забезпечить загальну економію в розмірі 22,8 мільярда доларів.