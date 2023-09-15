Борг України: скільки треба буде віддати у 2024 році

Україна має значний міжнародний борг. Йдеться і про пільгові кредити які надавалися державі для відродження української економіки.

Скільки Україна віддасть за кредитами у 2024 році

Україна має грошові зобов'язання по виплаті своїх міжнародних кредитів у 2024 році ця сума складе 1,15 трильйона гривень.

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У більшості витрати стосуватимуться саме зовнішніх запозичень. Загалом на борги планують витратити 606 мільярдів гривень