Держбюджет-2024 треба переглядати рідше та не так суттєво, – НБУ

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, що Держбюджет на 2024 рік закладений в реалістичних обсягах. Саме тому нема потреби в його частому та ретельному перегляді.

Чому не варто часто переглядати Бюджет

Ніколайчук пояснив, що у бюджет 2024 року вкладені значні видатки, проте вони здаються меншими за обсяги 2023 року, тому що їх розкидано за декількома статтями. Тож порівняння одних і тих самих статей у бюджетах є недоречним.

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Сергій Ніколайчук Заступник голови НБУ Тому я думаю, що цього року бюджет від самого початку, особливо в контексті військових видатків, закладений досить реалістично, і його потрібно буде переглядати набагато рідше та менш суттєво, порівняно з бюджетом 2023 року.

Також він додав, що у разі появи негативних чинників, таких як розширення дефіциту або скорочення міжнародної фінансової допомоги, варто використати фіскальні інструменти, а не монетарне фінансування. Це більш соціально справедливо та зберігає керованість економіки.

...насамперед мають бути використані фіскальні інструменти, які дають змогу зробити таку корекцію (для збалансування держбюджету – ІФ-У) набагато зрозумілішою, прогнозованішою і прийнятнішою для суспільства,

– додав він.

Корекція через ослаблення монетарної політики, з емісійним фінансуванням суттєво негативно вплине на соціальні ефекти, що може серйозно підірвати обороноздатність і потенціал економіки.

Недарма в Меморандумі з МВФ монетарне фінансування передбачено як останній захід реакції на реалізацію ризиків, коли всі інші можливості вичерпано,

– підсумував Ніколайчук.

Показники ВВП України покращилися

Також Ніколайчук розповів, що прогнози на ВВП 2023 року щоквартально покращувалися. Так сталося через певні "позитивні шоки".

Це досить нестандартна ситуація: зазвичай, коли в економіці покращуються перспективи та зростає економічна активність, це зумовлює більший тиск на ціни та підвищення інфляції. Водночас у нас реалізувалися дуже суттєві шоки з боку пропозиції, позитивні шоки,

– сказав він.

До "позитивних шоків" належать: