Показники ВВП покращилися

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, що у 2023 році прогнози щодо ВВП та інфляції щоквартально покращувалися.

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Сергій Ніколайчук Заступник голови НБУ Це досить нестандартна ситуація: зазвичай, коли в економіці покращуються перспективи та зростає економічна активність, це зумовлює більший тиск на ціни та підвищення інфляції. Водночас у нас реалізувалися дуже суттєві шоки з боку пропозиції, позитивні шоки.

Що за "позитивні шоки"

В першу чергу йдеться про врожай зернових, овочів, фруктів, який позитивно вплинув на економічні показники нашої країни.

Для прикладу, на початку року ми прогнозували врожай зернових 45,6 мільйона тонн, а по факту виходимо майже на 60. Значну роль зіграла й адаптивність українського агробізнесу, і налагодження логістики, і дуже сприятливі погодні умови,

– додав Сергій Ніколайчук.

Ще одним фактором став доступ до електроенергії, яка сприяла економічному та інфляційному покращенню.

Також суттєво допомогла міжнародна підтримка, обсяг якої виявився більшим за прогнозовані 38,6 мільярда доларів – 43 мільярди доларів. До слова, більшими виявилися і запозичення на внутрішньому ринку.

Власне, ці фактори, разом з високою адаптивністю українського бізнесу, призвели до набагато кращого результату. І враховуючи те, що третій квартал був трошечки кращим, ніж ми це в жовтні закладали, і у четвертому кварталі ми бачимо кращі результати, зокрема, в сфері логістики нашої експортної продукції, з високою імовірністю у нас результат по 2023 року буде кращим за 4,9%, які ми прогнозували в жовтні,

– підсумував Заступник голови НБУ.

Тож Ніколайчук вважає, що за підсумками 2023 року ВВП України з високою ймовірністю перетне позначку у 5%.