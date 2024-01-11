Що буде з гривневими депозитами

Банкір Дмитро Замотаєв розповів 24 Каналу, що на нову політику банків продовжить впливати корекція ставок за 3-місячними депсертифікатами, яка відбулася у грудні 2023 року. Звісно, зміни умов розміщення коштів не стануться одномоментно, але ця тенденція поступово увійде в активну фазу.

Читайте також Долар майже не змінився за добу: який курс в банках, обмінниках та на чорному ринку

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Після скорочення розміру ставок за 3-місячними депозитними сертифікатами з 20% до 19% питання зниження дохідності за гривневими вкладами було лише питанням часу. Отже, з другої половини січня слід очікувати скорочення ставок за 3 – 6 місячними вкладами в середньому на 0,5 – 1% - до 13 – 13,5% річних. А дохідність за вкладами терміном від 9 до 12 місяців знизиться в середньому на 1 – 1,5% до 12,5 – 13% річних.

Замотаєв акцентує, що саме наступного тижня завершаться майже всі акційні програми із залучення коштів громадян. Скорочення дохідності гривневих депозитів поки що майже не позначиться на розмірі "чистого" прибутку, що враховує інфляцію та необхідні банківські платежі за оформлення вкладу.

Звісно, що показник "чистого" прибутку за гривневими вкладами є опосередкованим і він залежно від економічної ситуації в країні може час від часу зростати чи зменшуватися. Але з огляду на інфляційний прогноз на 2024 рік, чистий прибуток за гривневими депозитами не опуститься нижче 4 – 5%,

– акцентує Замотаєв.

Вірогідно, ця тенденція триватиме в січні та першій половині лютого. Наразі чистий прибуток за гривневими вкладами залежно від терміну розміщення залишиться на рівні 6 – 7%.

Що відбувається з валютними депозитами

Теперішній прибуток за гривневими вкладеннями майже втричі перевищуватиме дохідність за валютними депозитами. На кінець 2023 року середні ставки за доларовими депозитами не перевищили 2 – 1,9%, а середня дохідність вкладів у євро зафіксована на позначках 1,7 – 1,8%.

Тенденція до зниження розміру ставок за валютними вкладами продовжиться: так у найближчі 2 – 3 місяці цілком очікувано розмір середніх ставок у євро опуститься до 1,5% річних, а доларові вклади "схуднуть" до 1,8% річних,

– уточнює Замотаєв.

Таким чином, нас чекає фактично останній тиждень, коли громадяни матимуть змогу оформити вклади за "старими" ставками. Надалі тренд до зменшення відсотків за гривневими депозитами набере обертів, і вже до початку лютого більшість банків "перепишуть" умови за гривневими вкладами.