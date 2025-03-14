Як змінять систему розпорядження активами

Згідно з новою моделлю, активи поділяються на прості (квартири, автомобілі) та складні (майнові комплекси, виробничі лінії, частки в бізнесах), передає 24 Канал з посиланням на видання LIGA.net.

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Простими активами можна керувати просто, наприклад, через оренду, а для складних потрібен спеціалізований досвід і можливі інвестиції в капітал.

Для простих активів процес буде двоетапним. На першому етапі відбиратимуть претендентів до пулу кваліфікованих учасників. На другому етапі відбудеться аукціон на платформі Prozorro, де учасники змагатимуться за управління арештованими активами.

Претендентами на управління простими активами можуть бути фізичні особи-підприємці або юридичні особи, які відповідають чітко визначеним у законопроєкті критеріям.

Не пов’язані з власником арештованого активу чи підозрюваними/обвинувачуваними у справі, у якій арештовано активи. Не є причетними до корупційних злочинів чи порушень антимонопольного законодавства. Мають підтверджений досвід у певній сфері, наприклад, посередницькій діяльності зі здавання в оренду рухомого та нерухомого майна тощо,

– пояснює Анастасія Радіна.

Зауважте! Претенденти не знатимуть заздалегідь, які активи будуть представлені на аукціоні. Переможе той, хто запропонує найменший відсоток від прибутку за управління.

Як щодо складних активів

Для складних активів управителів також обиратимуть через аукціон на Prozorro, але дані про актив будуть оприлюднені заздалегідь в електронній системі. Це пояснюється тим, що складні активи можуть бути специфічними та вимагати наявності ліцензій і спеціалізованого досвіду.

Обмежувати учасників попередньою кваліфікацією не доцільно, оскільки це може призвести до відсутності учасників на аукціоні.

Однак процедура формування кваліфікаційних вимог і перевірка учасників на відповідність ним матиме більше запобіжників від зловживань, ніж є зараз. Для цього пропонується утворити комісію, до якої буде залучено не тільки представників АРМА, а й представників бізнес-омбудсмена, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Міністерства економіки України,

– вважає Анастасія Радіна.

Важливо! Процес вибору управителя складних активів буде таким: підприємці ознайомлюються з інформацією про актив на Prozorro і подають свої пропозиції. Комісія перевіряє їх на відповідність вимогам, після чого на Prozorro відбудеться аукціон. Переможе той, хто запропонує найнижчу, але реалістичну винагороду за управління.