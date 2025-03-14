Как изменят систему распоряжения активами

Согласно новой модели, активы делятся на простые (квартиры, автомобили) и сложные (имущественные комплексы, производственные линии, доли в бизнесах), передает 24 Канал со ссылкой на издание LIGA.net.

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Простыми активами можно управлять просто, например, через аренду, а для сложных нужен специализированный опыт и возможные инвестиции в капитал.

Для простых активов процесс будет двухэтапным. На первом этапе будут отбирать претендентов в пул квалифицированных участников. На втором этапе состоится аукцион на платформе Prozorro, где участники будут соревноваться за управление арестованными активами.

Претендентами на управление простыми активами могут быть физические лица-предприниматели или юридические лица, которые соответствуют четко определенным в законопроекте критериям.

Не связаны с владельцем арестованного актива или подозреваемыми/обвиняемыми по делу, в котором арестованы активы. Не причастны к коррупционным преступлениям или нарушений антимонопольного законодательства. Имеют подтвержденный опыт в определенной сфере, например, посреднической деятельности по сдаче в аренду движимого и недвижимого имущества и тому подобное,

– объясняет Анастасия Радина.

Заметьте! Претенденты не будут знать заранее, какие активы будут представлены на аукционе. Победит тот, кто предложит наименьший процент от прибыли за управление.

Как насчет сложных активов

Для сложных активов управляющих также будут выбирать через аукцион на Prozorro, но данные об активе будут обнародованы заранее в электронной системе. Это объясняется тем, что сложные активы могут быть специфическими и требовать наличия лицензий и специализированного опыта.

Ограничивать участников предварительной квалификацией не целесообразно, поскольку это может привести к отсутствию участников на аукционе.

Однако процедура формирования квалификационных требований и проверка участников на соответствие им будет иметь больше предохранителей от злоупотреблений, чем сейчас. Для этого предлагается создать комиссию, в которую будут привлечены не только представители АРМА, но и представители бизнес-омбудсмена, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Министерства экономики Украины,

– считает Анастасия Радина.

Важно! Процесс выбора управляющего сложных активов будет таким: предприниматели знакомятся с информацией об активе на Prozorro и подают свои предложения. Комиссия проверяет их на соответствие требованиям, после чего на Prozorro состоится аукцион. Победит тот, кто предложит самое низкое, но реалистичное вознаграждение за управление.