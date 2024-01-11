Что будет с гривневыми депозитами

Банкир Дмитрий Замотаев рассказал 24 Каналу, что на новую политику банков продолжит влиять коррекция ставок по 3-месячным депсертификатам, которая произошла в декабре 2023 года. Естественно, конфигурации условий размещения средств не произойдут одномоментно, но эта тенденция равномерно войдет в активную фазу.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка После сокращения размера ставок по 3-месячным депозитным сертификатам с 20% до 19% вопрос снижения доходности по гривневым вкладам был только вопросом времени. Следовательно, со второй половины января следует ожидать сокращения ставок по 3 – 6 месячным вкладам в среднем на 0,5 – 1% до 13 – 13,5% годовых. А доходность по вкладам на срок от 9 до 12 месяцев снизится в среднем на 1 – 1,5% до 12,5 – 13% годовых.

Замотаев акцентирует, что именно на следующей неделе завершатся почти все акционные программы по привлечению средств граждан. Сокращение доходности гривневых депозитов пока почти не отразится на размере "чистой" прибыли, учитывающей инфляцию и необходимые банковские платежи за оформление вклада.

Конечно, показатель "чистой" прибыли по гривневым вкладам опосредован и он в зависимости от экономической ситуации в стране может время от времени расти или уменьшаться. Но учитывая инфляционный прогноз на 2024 год, чистая прибыль по гривневым депозитам не опустится ниже 4 – 5%,

– акцентирует Замотаев.

По идее, эта тенденция будет продолжаться в январе и первой половине февраля. Чистая прибыль по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения останется на уровне 6 – 7%.

Что происходит с валютными депозитами

Нынешняя прибыль по гривневым вложениям почти в три раза будет превышать доходность по валютным депозитам. К концу 2023 года средние ставки по долларовым депозитам не превысили 2 – 1,9%, а средняя доходность вкладов в евро зафиксирована на отметках 1,7 – 1,8%.

Тенденция к снижению размера ставок по валютным вкладам продолжится: так в ближайшие 2 – 3 месяца вполне ожидаемо размер средних ставок в евро опустится до 1,5% годовых, а долларовые вклады "похудеют" до 1,8% годовых.

– уточняет Замотаев.

Таким образом, нас ждет фактически последняя неделя, когда граждане смогут оформить вклады по "старым" ставкам. В дальнейшем тренд к уменьшению процентов по гривневым депозитам наберет обороты, и уже к началу февраля большинство банков "перепишут" условия по гривневым вкладам.