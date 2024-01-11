Курс валют в банках
- По состоянию на утро 11 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,50 гривны (без изменений против 10 января), а продажа – 39,20 гривны (-10 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 42,20 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 42,95 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,70 гривны (без изменений), а продажа – 39,29 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 42,50 гривны (+1 копейка), а продажа – 43,09 гривны (+21 копейка).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39 гривен (-10 копеек), а продажа – 39,15 гривны (-10 копеек).
- Евро покупают за 42,65 гривны (-5 копеек), а продают за 42,85 гривны (-5 копеек).
Задержка денег с Запада: что будет с экономикой
Как рассказал в эфире телемарафона гендиректор Advanter Group Андрей Длигач, даже если произойдет задержка международной помощи, значительных колебаний курса не произойдет. Это объясняют тем, что Нацбанк накопил достаточное количество резервов.
Мы получаем и переводы наших трудовых мигрантов, которые в прошлом году почти 10 миллиардов долларов были отправлены в Украину. Есть существенные резервы национального банка, которые рекордны на текущий момент. Соответственно достаточно ресурса, чтобы удержать курс доллара
Кстати, по словам Длигача, украинцы, зарабатывающие за границей и присылающие средства, поддерживают украинскую экономику этим. В общем, в этом году курс не должен претерпеть значительные изменения.