Курс валют в банках

По состоянию на утро 7 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 42 гривны (+10 копеек против 6 января) и продажа по 42,70 гривны (+15 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,50 гривны (+20 копеек), а продажа по 44,35 гривны (+33 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,70 гривны (+5 копеек), а продать по 42,75 гривны (+1 копейка).

(+5 копеек), а продать по (+1 копейка). Покупка евро по 44,19 гривны (+19 копеек), а продажа по 44,42 гривны (+19 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 42,30 гривны (+18 копеек), а продают по 42,90 гривны (+20 копеек), по данным finance.ua.

(+18 копеек), а продают по (+20 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44 гривны (+19 копеек), а продают по 44,60 гривны (+9 копеек).

Что прогнозируют относительно курса доллара

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказала, что доллар на межбанке в 2024 году дорожал до исторических максимумов – на завершении сессии сделки заключались в пределах диапазона 42,08 – 42,09 гривен за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank А в первый день 2025 года из-за крайне слабой активности на межбанке котировки опустились ниже уровня 42 гривен за доллар.

В то же время Золотько прогнозирует, что на этой неделе возможно постепенное успокоение ситуации на валютном рынке.

Календарные эффекты конца года понемногу будут исчерпываться, поэтому ожидается небольшое ослабление спроса на валюту во всех сегментах рынка,

– говорит банкир.

По ее мнению, течение этой недели стоимость доллара в наличном сегменте валютного рынка будет колебаться в диапазоне 42,50 – 42,90 гривны за доллар.

Обратите внимание! Сейчас девальвационные ожидания на рынке остаются повышенными.