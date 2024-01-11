Как курс гривны повлиял на доллар

Директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина считает, что, начиная с июля 2022 года, НБУ сохраняет стабильность на рынке валют. Благодаря своевременным реформам регулятора гривна смогла удержать свои позиции.

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Артем Щербина Директор по инвестициям Capital Times Переход к фиксированному курсу, формирование резервов от международной финансовой помощи и жесткие валютные ограничения позволили регулятору минимизировать фактор спекулятивного спроса на валюту. Наличный курс гривны по отношению к доллару США с последние 12 месяцев укрепился на 11% с 42,1 гривны за доллар до 37,5 грн за доллар. Таким образом, в 2023 году украинская гривна вошла в десятку сильнейших валют мира.

Щербина отмечает, что важным действием НБУ в прошлом году был переход от фиксированного к управляемому гибкому курсу. Однако следует понимать, что эти изменения стали возможны только благодаря предварительной подготовке.

Как НБУ укреплял гривну

Экономистка Елена Билан выделила меры НБУ, наиболее способствовавшие укреплению национальной валюты. В частности, речь идет об отказе регулятора печатать гривну весной 2023 года.

Елена Билан Директор аналитического департамента и главная экономистка Dragon Capital НБУ в процессе консультаций с МВФ разработал стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию и в дальнейшем действовал в соответствии с этой стратегией, постепенно готовя рынок к изменению валютно-курсового режима.

Также Билан отметила, что важной стабилизационной мерой НБУ, которая помогла гривне воздерживаться от значительных колебаний, является внешнее финансирование со стороны партнеров. Благодаря всем перечисленным факторам регулятор достиг такого результата: