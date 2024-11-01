Чому економічне зростання Канади зупинилось

Економічне зростання Канади сповільнилося через високі витрати на запозичення, що негативно впливають на бізнес-інвестиції, виробництво та споживчий попит, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За даними Statscan, у серпні виробництво товарів знизилося на 0,4%, що є найнижчим показником з грудня 2021 року. Виробничий сектор скоротився на 1,2%, ставши найбільшим фактором, що вплинув на ВВП у цьому місяці.

Зауважте! Незмінний показник ВВП за серпень відповідає середньому прогнозу аналітиків, які були опитані агентством Reuters.

Усе це вказує на річне зростання на 1,0% у третьому кварталі, що нижче за оцінку Канадського центрального банку в 1,5%, яка вже була знижена раніше цього місяця.