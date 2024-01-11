Показатели ВВП улучшились

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал, что в 2023 году прогнозы по ВВП и инфляции ежеквартально улучшались.

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Сергей Николайчук Заместитель главы НБУ Это довольно нестандартная ситуация: обычно, когда в экономике улучшаются перспективы и растет экономическая активность, это обуславливает большее давление на цены и повышение инфляции. В то же время, у нас реализовались очень существенные шоки со стороны предложения, положительные шоки.

Что за "положительные шоки"

В первую очередь речь идет об урожае зерновых, овощей, фруктов, который положительно повлиял на экономические показатели нашей страны.

Например, в начале года мы прогнозировали урожай зерновых 45,6 миллиона тонн, а по факту выходим почти на 60. Значительную роль сыграла и адаптивность украинского агробизнеса, и налаживание логистики, и очень благоприятные погодные условия.

– добавил Сергей Николайчук.

Еще одним фактором стал доступ к электроэнергии, способствовавшей экономическому и инфляционному улучшению.

Также существенно помогла международная поддержка, объем которой оказался больше прогнозируемых 38,6 миллиарда долларов – 43 миллиарда долларов. К слову, больше оказались и заимствования на внутреннем рынке.

Собственно, эти факторы вместе с высокой адаптивностью украинского бизнеса привели к гораздо лучшему результату. И учитывая то, что третий квартал был немного лучше, чем мы это в октябре закладывали, и в четвертом квартале мы видим лучшие результаты, в частности, в сфере логистики нашей экспортной продукции, с высокой вероятностью у нас результат по 2023 году будет лучше 4, 9%, которые мы прогнозировали в октябре,

– подытожил Заместитель председателя НБУ.

Поэтому Николайчук считает, что по итогам 2023 года ВВП Украины с высокой вероятностью пересечет отметку в 5%.