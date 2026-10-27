Визначено пріоритетні видатки: що передбачає бюджет на 2027 рік

Верховна Рада України прийняла за основу пропозиції до проєкту державного бюджету на 2027 рік. Абсолютним пріоритетом залишається сектор безпеки й оборони.

Куди спрямують головні ресурси у 2027 році

Уряд закладає у кошторис продовження війни, тому фінансування армії є критично важливим, як заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в залі парламенту.

За відповідне рішення вже проголосували 232 народні депутати.

Відповідно, видатки пріоритетні в нас визначені – сектор безпеки й оборони,

– зазначив Марченко.

Під час підготовки документа народні обранці подали понад п'ять тисяч поправок, розгляд яких на бюджетному комітеті тривав понад дев'ять годин.

Зокрема, Сергій Марченко додав, що державний бюджет має бути збалансований. Пріоритетом залишається сектор безпеки й оборони, а далі уряд буде визначатися "за наявності ресурсу".

"При всьому бажанні жити краще, треба розуміти, за чий рахунок ми будемо жити краще. Або за рахунок власних платників податків, що зараз є досить обмеженим через постійні обстріли, або за рахунок партнерів, які нам дійсно хочуть допомогти в 2027 році,

– додав міністр.

Важливо! Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа розповіла, що для врахування всіх поданих поправок знадобилося б додатково 13,5 трильйона гривень або майже два річні бюджети.

Нагадаємо, що до проєкту державного бюджету на 2027 рік народні депутати подали 5236 поправок. Це стало рекордом майже за чверть століття.