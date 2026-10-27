Определены приоритетные расходы: что предусматривает бюджет на 2027 год

Куда будут направлены основные ресурсы в 2027 году

Правительство закладывает в смету продолжение войны, поэтому финансирование армии имеет критически важное значение, как заявил министр финансов Сергей Марченко во время выступления в зале парламента.

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За соответствующее решение уже проголосовали 232 народных депутата.

Соответственно, приоритетные расходы у нас определены – сектор безопасности и обороны– отметил Марченко.

В ходе подготовки документа народные избранники подали более пяти тысяч поправок, рассмотрение которых в бюджетном комитете длилось более девяти часов.

В частности, Сергей Марченко добавил, что государственный бюджет должен быть сбалансирован. Приоритетом остается сектор безопасности и обороны, а дальше правительство будет определяться "при наличии ресурсов".

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"При всем желании жить лучше, нужно понимать, за чей счет мы будем жить лучше. Либо за счет собственных налогоплательщиков, что сейчас достаточно ограничено из-за постоянных обстрелов, либо за счет партнеров, которые действительно хотят нам помочь в 2027 году– добавил министр.

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Важно! Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа рассказала, что для учета всех поданных поправок потребовалось бы дополнительно 13,5 триллиона гривен, или почти два годовых бюджета.

Напомним, что к проекту государственного бюджета на 2027 год народные депутаты подали 5236 поправок. Это стало рекордом почти за четверть века.