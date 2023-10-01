Девальвація гривні буде корисною для економіки, – заступник голови ОП Шурма

Легка контрольована девальвація гривні та м'якша монетарна політика може покращити ситуацію з економікою. Представник Офісу президента поділився особистою точкою зору щодо облікової ставки.

Девальвація гривні допоможе економіці

Ростислав Шурма розповідав, що легка девальвація гривні буде навіть корисною для нашої економіки.

Читайте також Яким буде курс валют на початку жовтня

Ростислав Шурма Заступник глави Офісу президента Щодо курсу, напевно, враховуючи рівні інфляції, які є у нас та в інших державах, така дуже легка контрольована девальвація на незначні відсотки, напевно, буде корисною для економіки.

Він пояснив, що це його особиста думка, яка не є офіційною позицією держави. Мовиться про девальвацію національної валюти максимум на гривню.

Це буде корисно і для бюджету, і для конкурентоспроможності наших експортерів. І це оживлятиме економічну активність,

– додав політик.

Що з обліковою ставкою

На думку Шурми, маючи річну інфляцію 8,6%, облікова ставка на рівні 22% була занадто високою.

Це означало, що реальна облікова ставка у нас становить 13%. Ви мені назвіть хоч одну державу у світі, де є позитивна реальна облікова ставка? У кожній країні, практично у всіх країнах, інфляція вища, ніж облікова ставка. І це норма для цього періоду постковідної інфляції та нормалізації,

– сказав він.

Заступник глави ОП пояснив, що зниження НБУ облікової ставки до 20% теж надто консервативно. Також прокоментував, що існує спільна дискусія щодо того, яку макростабільність бажана в країні.

Стабільність – це пріоритет номер один. Але що ж таке стабільність? Стабільність – це не означає фіксовану облікову ставку, фіксований курс, фіксоване ще щось. Це означає прогнозованість насамперед і відчуття того, що все працюватиме,

– розповів Шурма.

Він висловив впевненість, що інститутам вдасться прийти до спільних рішень щодо курсу, монетарної політики та інших економічних показників.