Стало відомо, де відключать опалення уже з завтрашнього дня

Деякі міста України уже анонсували закінчення опалювального сезону. Відключення від тепла розпочнеться уже цього тижня.

Першим містом України, в якому закінчиться опалювальний сезон, стане Дніпро. Тут подача тепла припиниться уже 22 березня.

У зв'язку з підвищенням середньодобової температури повітря в Дніпрі до 8°c опалювальний сезон з 22 березня буде завершено,

– повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

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Окрім допустимої для відключення температури, причиною є те, що у місцевих жителів накопичилася заборгованість перед теплопостачальними підприємствами. У той самий час міський голова Кам'янського в Дніпропетровській області Андрій Білоусов заявив, що опалення в місті відключать вже 25 березня.

Закінчення сезону в Кропивницькому

Наступним містом, у якому закінчиться опалювальний сезон, стане Кропивницький. Тут теплопостачання припинять з 27 березня, якщо не буде різких перепадів температур. Про це Суспільному повідомив заступник міського голови Олександр Мосін.

За прогнозами метеорологів до кінця березня вже встановляться стійкі плюси у погоді. Якщо різкого підвищення температури не буде, до кінця тижня опалення ще триватиме, поки діти завершують навчальний семестр, а з початком весняних канікул теплопостачання припиниться,

– сказав Мосін.

Опалювальний сезон в Миколаєві

Опалювальний сезон в Миколаєві закінчиться тоді, коли середньодобова температура у місті три дні поспіль буде перевищувати 8°c. Проєкт рішення підготовлений департаментом ЖКГ має затвердити виконком міської ради.

Якщо буде зафіксована стала температура понад вісім градусів, а виконком тільки відбувся, то мер має право зібрати засідання поза розкладом й не чекати два тижні,

— сказав Сергій Бездольний у коментарі Суспільному.

Начальник відділу прогнозування та гідрометеорологічного забезпечення Миколаївського гідрометцентру Олена Корольова розповіла, що за прогнозом з 21 березня встановиться тепла погода.

На 17 березня по Миколаєву прогнозують середньодобову температуру у шість градусів, на 18 та 19 — сім градусів, 20-го — сім з половиною. З 21-го і до кінця березня вісім-дев'ять градусів. Але ми не можемо сказати, як себе поведе квітень,

— сказала синоптик.

Нагадаємо, в Україні уже розпочалася підготовка до опалювального сезону 2023–2024. Про це на початку березня повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.