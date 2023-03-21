Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів, що в Україну "прийдуть" європейські ціни на енергоносії хочемо ми цього чи ні.
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Об'єднання нашої енергетичної, газотранспортної системи, об'єднання ринків, означає одне: до нас приходять європейські ціни на енергоносії,
– пояснює нардеп.
На скільки можуть підвищити тарифи на світло та газ
- Електроенергія;
Є два варіанти підвищення ціни. За словами Кучеренка, є "легкий варіант" – це коли підвищення приблизно до 2,5 гривні за кіловат. А для тих, хто споживає до 100 кіловатів щомісяця – ринкова ціна становитиме приблизно 6 – 7 гривень за кіловат-годину. Водночас вартість газу може зрости ще суттєвіше.
- Газ;
Вже існує ринкова ціна на рівні 16 гривень за кубометр.
Я сподіваюся, що вони не одразу ці 16 гривень на населення вивалять, спочатку на теплокомуненерго. І тоді це проблема буде мерів міст – отримати ціну на газ 16 гривень і перерахувати тариф на тепло. А якщо газ підвищать, а тарифи ні, то тоді мери міст повинні знайти десь джерело, щоб покривати це,
– додав Кучеренко.
- Вода;
Ще раніше Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила, що в Україні буде 2 етапи перегляду тарифів на воду.
Відтак середні витрати домогосподарств на воду та водовідведення після запланованого на 2023 рік підвищення тарифів збільшаться до 60 гривень.
- Під час першого етапу переглянуть зростання середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів в середньому на 12,3%, під час другого – 14,1%.
Для чого підвищують тарифи
Все через те, що за рік змінилася вартість складових, які відповідають за собівартість комунальних послуг. Ціна зросла на електричну енергію, реагенти, пально-мастильні матеріали тощо.
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- До прикладу, ціна на електроенергію виросла у середньому на 18%.
- На паливо – зросла вдвічі;
- На реагенти – зросла теж вдвічі.