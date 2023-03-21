Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів, що в Україну "прийдуть" європейські ціни на енергоносії хочемо ми цього чи ні.

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Об'єднання нашої енергетичної, газотранспортної системи, об'єднання ринків, означає одне: до нас приходять європейські ціни на енергоносії,
– пояснює нардеп.

На скільки можуть підвищити тарифи на світло та газ

  • Електроенергія;

Є два варіанти підвищення ціни. За словами Кучеренка, є "легкий варіант" – це коли підвищення приблизно до 2,5 гривні за кіловат. А для тих, хто споживає до 100 кіловатів щомісяця – ринкова ціна становитиме приблизно 6 – 7 гривень за кіловат-годину. Водночас вартість газу може зрости ще суттєвіше.

  • Газ;

Вже існує ринкова ціна на рівні 16 гривень за кубометр.

Я сподіваюся, що вони не одразу ці 16 гривень на населення вивалять, спочатку на теплокомуненерго. І тоді це проблема буде мерів міст – отримати ціну на газ 16 гривень і перерахувати тариф на тепло. А якщо газ підвищать, а тарифи ні, то тоді мери міст повинні знайти десь джерело, щоб покривати це,
– додав Кучеренко.

  • Вода;

Ще раніше Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила, що в Україні буде 2 етапи перегляду тарифів на воду.

Відтак середні витрати домогосподарств на воду та водовідведення після запланованого на 2023 рік підвищення тарифів збільшаться до 60 гривень.

  • Під час першого етапу переглянуть зростання середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів в середньому на 12,3%, під час другого – 14,1%.

Для чого підвищують тарифи

Все через те, що за рік змінилася вартість складових, які відповідають за собівартість комунальних послуг. Ціна зросла на електричну енергію, реагенти, пально-мастильні матеріали тощо.

До теми Борги за комуналку: з українців можуть стягнути більше грошей, ніж вони винні

  • До прикладу, ціна на електроенергію виросла у середньому на 18%.
  • На паливо – зросла вдвічі;
  • На реагенти – зросла теж вдвічі.