Як зросте тариф на доставку газу

Тариф на доставку газу у 2025 році може бути як більшим, так і меншим ніж тогорічний, повідомляє 24 Канал з посиланням Газ.Правду.

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В вересні завершується так званий газовий рік. І саме від спожитого обсягу з 1 жовтня 2023 по 30 вересня 2024 року залежатиме, скільки ви платитимете за доставку "блакитного палива" в 2025 році,

– йдеться у повідомленні Газ.Правди.

Тариф на доставку газу можна розрахувати самостійно, для цього потрібно:

кількість спожитих кубів за газовий рік потрібно помножити на тариф за доставку куба, що був встановлений;

отримане значення необхідно поділити на 12 (місяців).

Результат, який ви отримали, і є тарифом за доставку на місяць.

Зверніть увагу! За доставку газу потрібно платити навіть якщо ви не користуєтесь паливом, але під'єднані до газової мережі. В такому випадку встановлені мінімальні обсяги. Наприклад, якщо в домі є лише газова плита, мінімум складає 39 кубів доставки.