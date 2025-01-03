Как вырастет тариф на доставку газа

Тариф на доставку газа в 2025 году может быть как больше, так и меньше чем прошлогодний, сообщает 24 Канал со ссылкой Газ.Правду.

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В сентябре завершается так называемый газовый год. И именно от потребленного объема с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку "голубого топлива" в 2025 году,

– говорится в сообщении Газ.Правды.

Тариф на доставку газа можно рассчитать самостоятельно, для этого нужно:

количество потребленных кубов за газовый год нужно умножить на тариф за доставку куба, что был установлен;

полученное значение необходимо разделить на 12 (месяцев).

Результат, которій вы получили, и является тарифом за доставку на месяц.

Обратите внимание! За доставку газа нужно платить даже если вы не пользуетесь топливом, но подключены к газовой сети. В таком случае установлены минимальные объемы. Например, если в доме есть только газовая плита, минимум составляет 39 кубов доставки.