О чем рассказал Шмыгаль

Также представители власти хотят ввести накопительную пенсию, сообщает 24 канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Шмыгаль рассказал, что уже в марте текущего года будет проведена индексация пенсий, чтобы поддержать украинских пенсионеров.

Планируем также принятие законодательства о накопительной пенсионной системе, чтобы запустить ее в следующем году,

– сказал он.

Заметьте! Также Денис Шмыгаль отметил, что планируется реализовывать проект базовой социальной помощи. То есть вместо кучи различных выплат для семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, хотят внедрить одну, но существенную выплату.

Пенсионная реформа

Власти Украины заявила о планах провести пенсионную реформу в письме к МВФ в ноябре 2024 года.

Так власти страны начнут процесс пенсионной реформы до июля 2025 года. Киев должен ввести систему, соответствующую требованиям ЕС, в частности сократить многочисленные специальные пенсионные соглашения и снизить правовые риски.

Индексация пенсий

Индексация пенсий происходит в Украине ежегодно 1 марта. Она учитывает уровень инфляции и рост зарплаты за последние три года.

Обратите внимание! В частности индексация является единственным механизмом повышения пенсий.