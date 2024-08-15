Що буде з виплатами ВПО у вересні: чи можуть забрати допомогу

Частина українських переселенців отримує спеціальні виплати. Нещодавно у мережі явилась інформація про скасування такої допомоги з 1 вересня.

Чи скасують виплати для ВПО

Урядовиця Ірина Верещук запевнила, що з 1 вересня виплати продовжать отримувати ті, хто мав на них право раніше. Жодних змін, у тому числі і для школярів, не передбачається.

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Ірина Верещук Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій До мене звертаються люди з числа ВПО, які скаржаться на те, що деякі представники місцевої влади погрожують позбавити їх виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн-режимі з 1 вересня. Це неправда, ніхто не має права позбавити виплат тільки за те, що діти не навчатимуться в очному режимі.

Зараз виплати для переселенців отримують 1,5 мільйона українців.