Отменят ли выплаты для ВПЛ

Чиновница Ирина Верещук заверила, что с 1 сентября выплаты продолжат получать те, кто имел на них право раньше. Никаких изменений, в том числе и для школьников, не предвидится.

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Ирина Верещук Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ко мне обращаются люди из числа ВПЛ, которые жалуются на то, что некоторые представители местной власти угрожают лишить их выплат, если дети не будут учиться в офлайн-режиме с 1 сентября. Это неправда, никто не имеет права лишить выплат только за то, что дети не будут учиться в очном режиме.

Обратите внимание! Сейчас выплаты для переселенцев получают 1,5 миллиона украинцев.