США та їхні союзники думають над введенням повної заборони на експорт до Росії, — Bloomberg

З початку повномасштабного вторгнення держави-партнери України ввели чисельні санкції проти Росії, серед яких й заборона постачати країні-агресорці певні товари. Однак оскільки в Росію продовжується експорт у великих обсягах, розглядається можливість майже повної його заборони.

Наближення до прямої заборони на більшість експорту до Росії розглядають деякі з ключових союзників України, зокрема, США. У випадку прийняття такого рішення, воно може також призвести до значного посилення економічного тиску на Путіна через його війну.

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Ідея перебуває на стадії обговорення

Наразі санкції майже вдвічі зменшили вартість експорту з ЄС і G7 до Росії. Вони обмежили постачання безлічі товарів: від електроніки до предметів розкоші. Однак, за даними женевського Trade Data Monitor, при цьому все ще залишаються товари на суму 66 мільярдів доларів з Європи, США, Канади та Японії.

Тож члени G-7 стурбовані, що це надто велика користь для економіки Путіна під час війни. Тим паче, що Росія знаходить різні способи обходити наявні санкції, зокрема, ввозить товари через треті країни. Серед них є товари подвійного використання, які можуть служити як військовим, так і цивільним цілям.

Посилення зусиль щодо обмеження економічного впливу Путіна, ймовірно, стане ключовим пунктом саміту G7,

– зазначили у Bloomberg.

Наразі ідея запровадження майже повної заборони на експорт перебуває лише на стадії обговорення серед представників Групи семи. Ці обговорення відбуваються напередодні саміту лідерів у Японії, який відбудеться незабаром, у травні 2023 року.

Щоб така ідея була втілена у життя, її повинні підтримати усі члени великої сімки. Тож необхідно буде переконати їх долучитися до таких санкцій проти країни-агресорки.

Як повідомляють люди, знайомі із цим питанням, наразі пропозиція все ще обговорюється і може ще змінитися. Однак якщо вона буде запроваджена, то зможе перевернути існуючий режим санкцій. Адже сьогодні будь-який експорт до Росії дозволений, якщо він не санкціонований. Натомість обмеження, які розглядають партнери України, можуть заборонити будь-який експорт, якщо тільки він не звільнений від заборони, що значно розширить перелік підсанкційних товарів.

Якщо цей крок лідери G7 підтримають, то їм доведеться узгодити, які товари уникнуть заборони на експорт. Як повідомило ЗМІ одне з джерел, ймовірно, санкції обійдуть харчові продукти та лікарства.

Перешкоди для прийняття рішення

Як підкреслили у ЗМІ, щоб втілити ідею у життя, необхідно, щоб її підтримали всі члени саміту. Однак очікується, що це може спровокувати гостру дискусію з огляду на ймовірну негативну реакцію компаній, які все ще експортують товари до Росії. Зокрема, велика частка експорту до Росії спостерігається з Німеччини, Італії та Польщі. Так, якщо буде введено майже повне ембарго на експорт, то більша частина торгових потоків, які ще залишилися, з цих країн до Росії випарується.

Зазначимо, що представник Ради національної безпеки США відмовився коментувати перспективу такого кроку.



Європейські країни експортують до Росії товари на мільярди доларів / Trade Data Monitor

Також дискусії спровокує й ризик помсти з боку Москви. Адже Росія й раніше обмежувала власний експорт енерго- та природних ресурсів у відповідь на санкції. Наразі ж європейські країни, за даними ЗМІ, закуповують у Росії паладій, мідь, залізо та нікель.

Як наслідок, у G7 можуть постраждати найбільше немедичні та несільськогосподарські продукти, наприклад, автомобілі, шоколад, пиво, взуття, квіти та косметика.

Ще одним предметом дискусії буде й можливе ще більше зближення Росії з Китаєм через повну заборону на експорт.