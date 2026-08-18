Санкції ЄС проти Мінська: до обмежень доєдналися 8 країн

Вісім країн доєдналися до обмежувальних заходів Європейського Союзу проти Білорусі. Зокрема, це зробила й Україна.

Що відомо про санкції проти Білорусі

ЄС вітає рішення восьми держав, про що заявила у вівторок, 18 серпня, у своїй заяві глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас, пише The Guardian.

Європейський Союз наразі вітає рішення:

Албанії; Боснії і Герцеговини; Ісландії; Ліхтенштейну; Чорногорії; Північної Македонії; Норвегії; України.

Наголошується, що у липні Рада ЄС вирішила запровадити обмежувальні заходи проти Білорусі "у зв’язку із залученням Білорусі до російської агресії проти України".

Санкції розширюють обмеження щодо товарів і технологій, які можуть посилити військовий, технологічний, оборонний або безпековий потенціал Білорусі. Про це пише Euronews.

Крім того, вони запроваджують додаткові обмеження на імпорт товарів, які можуть забезпечити Білорусі альтернативні джерела доходів. Заходи також розширюють обмеження щодо участі Білорусі у діяльності пов’язаних із криптоактивами компаній, що працюють у ЄС.

Водночас передбачені винятки, які дозволяють і надалі постачати до Білорусі товари та послуги, необхідні для підтримання роботи публічної інтернет-інфраструктури,

– йдеться у тексті.

Нагадаємо, що 21-й пакет санкцій містить заходи щодо Білорусі. Вони мають на меті "віддзеркалити" заходи, які запроваджені проти Росії. Зокрема, торговельні заходи – заборону на імпорт товарів, які приносять Білорусі значні доходи, а також експортні обмеження, пов’язані з військовою промисловістю, – та правовий захист. У четвер, 23 липня, Рада ЄС ухвалила 21-й пакет санкцій проти Росії.

Наразі ЄС вже готує нові санкції проти Росії. Масштабний список презентують восени.

Крім того, Європейська служба зовнішніх дій готує розширення санкційних списків. У вересні очікуються конкретні пропозиції щодо організацій та осіб.