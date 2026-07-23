Про це повідомляє пресслужба Рада ЄС.

Що передбачає 21-й пакет санкцій?

Пакет також містить найбільший за останні чотири роки список персональних санкцій – 218 нових фігурантів, серед яких 48 фізичних осіб і 170 юридичних осіб.

Як зазначають у Раді ЄС, новий пакет покликаний ще більше послабити російську економіку та військову машину. Його ухвалили після нещодавніх масованих російських ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема енергетичних, водопровідних і медичних об'єктах, а також культурних і релігійних пам'ятках.

У Євросоюзі наголосили, що ЄС й надалі посилюватиме тиск на Росію, щоб змусити її припинити агресію та розпочати змістовні переговори щодо справедливого й тривалого миру.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що кожен новий пакет санкцій ще більше послаблює російську економіку та її можливості вести незаконну війну.

Наш 21-й пакет містить найбільшу кількість санкційних включень за останні чотири роки. Ми запроваджуємо обмеження проти понад сотні банків і криптовалютних операторів, більш ніж 40 суден російського "тіньового флоту", а також кількох нафтопереробних заводів у Росії та Білорусі,

– сказала Каллас.

До списку також увійшли понад 50 підприємств військово-промислового комплексу, які виробляють російські далекобійні безпілотники.

За словами Каллас, Росія погодиться припинити незаконну війну та вбивства мирних жителів лише під тиском, а санкції є частиною цього тиску.

Ухвалення 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії також привітав президент України Володимир Зеленський. За його словами, українські пропозиції у цьому пакеті були враховані.

Дуже важливо, що тиск на Росію за її війну, яку вона почала і відмовляється зупиняти, продовжується. І в цьому пакеті є сильні кроки, щоб обмежити російські доходи, зокрема й українські пропозиції, що були враховані. Дуже важливо зберігати єдність і продовжувати цей тиск.

– йдеться в дописі глави держави.

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що робота над 22-м пакетом санкцій триватиме активно, а нові обмеження сприятимуть наближенню миру та ще більше послаблять здатність Росії продовжувати війну.