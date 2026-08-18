Что известно о санкциях против Беларуси

ЕС приветствует решение восьми государств, о чем заявила во вторник, 18 августа, в своем заявлении глава внешней политики ЕС Кая Каллас, пишет The Guardian.

Европейский Союз в настоящее время приветствует решение:

Албании; Боснии и Герцеговины; Исландии; Лихтенштейна; Черногории; Северной Македонии; Норвегии; Украины.

Отмечается, что в июле Рада ЕС приняла решение ввести ограничительные меры против Беларуси "в связи с участием Беларуси в российской агрессии против Украины".

Санкции расширяют ограничения в отношении товаров и технологий, которые могут усилить военный, технологический, оборонный или безопасностный потенциал Беларуси. Об этом пишет Euronews.

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Кроме того, они вводят дополнительные ограничения на импорт товаров, которые могут обеспечить Беларуси альтернативные источники доходов. Меры также расширяют ограничения в отношении участия Беларуси в деятельности компаний, связанных с криптоактивами и работающих в ЕС.

В то же время предусмотрены исключения, позволяющие и в дальнейшем поставлять в Беларусь товары и услуги, необходимые для поддержания работы публичной интернет-инфраструктуры,

– говорится в тексте.

Напомним, что 21-й пакет санкций содержит меры в отношении Беларуси. Они призваны "отразить" меры, введенные против России. В частности, это торговые меры – запрет на импорт товаров, приносящих Беларуси значительные доходы, а также экспортные ограничения, связанные с военной промышленностью, – и правовая защита. В четверг, 23 июля, Рада ЕС приняла 21-й пакет санкций против России.

В настоящее время ЕС уже готовит новые санкции против России. Обширный список будет представлен осенью.

Кроме того, Европейская служба внешних действий готовит расширение санкционных списков. В сентябре ожидаются конкретные предложения в отношении организаций и лиц.