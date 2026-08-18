Що відомо про санкції проти Білорусі

ЄС вітає рішення восьми держав, про що заявила у вівторок,18 серпня, у своїй заяві глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас, пише The Guardian.

Європейський Союз наразі вітає рішення:

Албанії; Боснії і Герцеговини; Ісландії; Ліхтенштейну; Чорногорії; Північної Македонії; Норвегії; України.

Наголошується, що у липні Рада ЄС вирішила запровадити обмежувальні заходи проти Білорусі "у зв’язку із залученням Білорусі до російської агресії проти України".

Санкції розширюють обмеження щодо товарів і технологій, які можуть посилити військовий, технологічний, оборонний або безпековий потенціал Білорусі. Про це пише Euronews.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Крім того, вони запроваджують додаткові обмеження на імпорт товарів, які можуть забезпечити Білорусі альтернативні джерела доходів. Заходи також розширюють обмеження щодо участі Білорусі у діяльності пов’язаних із криптоактивами компаній, що працюють у ЄС.

Водночас передбачені винятки, які дозволяють і надалі постачати до Білорусі товари та послуги, необхідні для підтримання роботи публічної інтернет-інфраструктури,

– йдеться у тексті.

Нагадаємо, що 21-й пакет санкцій містить заходи щодо Білорусі. Вони мають на меті "віддзеркалити" заходи, які запроваджені проти Росії. Зокрема торгівельні заходи – заборону на імпорт товарів, які приносять Білорусі значні доходи, а також експортні обмеження, пов’язані з військовою промисловістю, – та правовий захист. У четвер, 23 липня, Рада ЄС ухвалила 21-й пакет санкцій проти Росії.

Наразі ЄС вже готує нові санкції проти Росії. Масштабний список презентують восени.

Крім того, Європейська служба зовнішніх дій готує розширення санкційних списків. У вересні очікуються конкретні пропозиції щодо організацій та осіб.