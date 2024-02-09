Доплати від ООН: хто отримає додаткову грошову допомогу у 2024 році

9 лютого 2024, 08:00
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Джерело:

ООН в Україні

У 2024 році заплановано реалізацію другого етапу програми підтримки українців, яку здійснює Всесвітня продовольча програма ООН. Починаючи з моменту запуску програми у 2023 році, українці отримали додаткові виплати на суму близько 1 мільярда гривень.

Хто зможе отримати допомогу

Відтак, ВПП ООН розширює програму додаткової грошової допомоги українцям відповідно до постанови Кабінету Міністрів України. Щонайменше впродовж 3 місяців виплати отримуватимуть:

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  • діти з інвалідністю;
  • люди з інвалідністю протягом усього життя.
Цікаво! Протягом цього періоду, ВПП ООН передбачає перерахування близько 800 мільйонів гривень на користь українців. Загалом, понад 310 тисяч людей з інвалідністю отримають фінансову допомогу по всій країні.

Які умови отримання допомоги

Отримувати допомогу від ВПП ООН зможуть люди з вищеперелічених категорій, хто відповідає наступним критеріям:

Зверніть увагу! Допомога українцям, які підпадають під критерії програми, нараховується безпосередньо на банківські рахунки або ж доставляється Укрпоштою. При цьому, реєструватися в ВПП чи Міністерстві соціальної політики не потрібно.

Хто отримав доплати від ООН у 2023 році

Під час першого етапу програми у 2023 році виплати від ВПП ООН отримували виключно пенсіонери, які мали відповідати певним критеріям:

  • проживати на територіях бойових дій або прифронтових територіях;
  • пенсія не мала перевищувати 3250 гривень;
  • такі особи не отримували раніше жодних виплат від ООН та інших міжнародних організацій і не отримували виплати для ВПО.
Цікаво! Пенсіонери отримували додаткові виплати від ВПП ООН до кінця 2023 року. Загалом допомогу отримали приблизно 400 тисяч пенсіонерів.

У листопаді уряд затвердив нову постанову, розроблену Мінсоцполітики, яка підвищила максимальний розмір пенсії для отримання додаткової грошової допомоги від ВПП ООН з 3000 гривень до 3250 гривень.

Як розраховується виплата від ВВП ООН

Виплата від ВПП – це різниця між 3250 гривень і сумою соціальної допомоги, яку людина вже отримує від держави. Цей платіж не може становити менше, ніж 100 гривень.
 
Автор: Катерина Добровольська