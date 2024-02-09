Доплати від ООН: хто отримає додаткову грошову допомогу у 2024 році
Джерело:ООН в Україні
У 2024 році заплановано реалізацію другого етапу програми підтримки українців, яку здійснює Всесвітня продовольча програма ООН. Починаючи з моменту запуску програми у 2023 році, українці отримали додаткові виплати на суму близько 1 мільярда гривень.
Хто зможе отримати допомогу
Відтак, ВПП ООН розширює програму додаткової грошової допомоги українцям відповідно до постанови Кабінету Міністрів України. Щонайменше впродовж 3 місяців виплати отримуватимуть:
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- діти з інвалідністю;
- люди з інвалідністю протягом усього життя.
Які умови отримання допомоги
Отримувати допомогу від ВПП ООН зможуть люди з вищеперелічених категорій, хто відповідає наступним критеріям:
- не отримує допомогу від інших міжнародних організацій;
- не отримує виплати як внутрішньо переміщена особа (за винятком тих, хто мешкає на територіях активних або можливих бойових дій, який визначений Міністерством реінтеграції);
- отримує менш ніж 3250 гривень соціальних виплат від держави.
Хто отримав доплати від ООН у 2023 році
Під час першого етапу програми у 2023 році виплати від ВПП ООН отримували виключно пенсіонери, які мали відповідати певним критеріям:
- проживати на територіях бойових дій або прифронтових територіях;
- пенсія не мала перевищувати 3250 гривень;
- такі особи не отримували раніше жодних виплат від ООН та інших міжнародних організацій і не отримували виплати для ВПО.
У листопаді уряд затвердив нову постанову, розроблену Мінсоцполітики, яка підвищила максимальний розмір пенсії для отримання додаткової грошової допомоги від ВПП ООН з 3000 гривень до 3250 гривень.