Хто може отримати допомогу від ООН
На допомогу можуть розраховувати ВПО, які раніше не отримували виплат від міжнародних організацій й мають дохід менш як 5,4 тисячі гривень на члена родини.
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Також треба підпадати під одну із категорій вразливості:
- не переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька;
- люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення.
Додатково потрібно відповідати одному із пунктів:
- постраждали під час війни та мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старші);
- сім'ї літніх людей старші за 55 років або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
- мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;
- опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.
Які документи знадобляться для оформлення
- Документ, що посвідчує особу.
- Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).
- Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).
- Свідоцтво про народження дітей (за наявності).
- Номер банківської картки для виплати допомоги.
- Особистий номер телефону.
До слова, при реєстрації на допомогу мають бути присутні усі члени родини. Лише для маломобільних осіб є вийняток – родич може надати його документи разом із довідкою, яка підтверджує його стан, без присутності людини.