Хто може отримати допомогу від ООН

На допомогу можуть розраховувати ВПО, які раніше не отримували виплат від міжнародних організацій й мають дохід менш як 5,4 тисячі гривень на члена родини.

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Також треба підпадати під одну із категорій вразливості:

  • не переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька;
  • люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення.

Додатково потрібно відповідати одному із пунктів:

  • постраждали під час війни та мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старші);
  • сім'ї літніх людей старші за 55 років або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
  • мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;
  • опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Які документи знадобляться для оформлення

  • Документ, що посвідчує особу.
  • Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).
  • Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).
  • Свідоцтво про народження дітей (за наявності).
  • Номер банківської картки для виплати допомоги.
  • Особистий номер телефону.

До слова, при реєстрації на допомогу мають бути присутні усі члени родини. Лише для маломобільних осіб є вийняток – родич може надати його документи разом із довідкою, яка підтверджує його стан, без присутності людини.